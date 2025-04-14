انطلاق مبادرة ألف يوم ذهبية في دمياط

انطلقت اليوم، فعاليات المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، التي أُقيمت بوحدة طب الأسرة بشطا بحضور الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط.

اقبال جماهيري على المبادرة في شطا

وشملت الفعاليات جولة تفقدية لعدد من الأنشطة، بدأت بزيارة "ورشة تفاعلية للأطفال"، عبر المكتبة المتنقلة، والتي قدمت خدمات الإعارة للكبار والصغار، إلى جانب عقد ندوة تنموية للأمهات حول مهارات التنمية البشرية، كما تضمنت الفعاليات "تجمعات توعوية"، في غرفة المشورة الأسرية ونادي المرأة، ناقشت أهمية الرضاعة الطبيعية والولادة الطبيعية، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى الأمهات.

وقد أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط عن توفير 50 كرسيًا لدعم أنشطة نادي المرأة والتجمعات التوعوية، مما يعكس حرص الجهات التنفيذية على تذليل التحديات اللوجستية، وفي إطار دعم ريادة الأعمال، نُظمت "ندوة توجيهية" للسيدات حول إطلاق المشروعات الصغيرة، تم خلالها تسليط الضوء على مجالات الخياطة والكروشيه وإعادة التدوير، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مع تقديم إرشادات حول إدارة هذه المشروعات وتطويرها، كما خُصصت "ندوة للتنمية البشرية" بالشراكة مع وحدة السكان، تناولت موضوعات فهم الذات وآليات التعامل مع المراهقين، إضافة إلى التوعية بمخاطر العنف الإلكتروني وكيفية مواجهته.

والجدير بالذكر، أن مبادرة "الألف يوم الذهبية" فاعليات المبادرة التى تم تدشينها أغسطس الماضى بحضور الدكتورة عبلة الالفى نائب وزير الصحة والسكان ، حيث تهدف إلى رفع الوعى المجتمعي بأهمية وأساليب الرعاية المثلى للأم والطفل والحد من الولادة القيصريه غير المبررة، من خلال تفعيل غرف المشورة ونوادى المرأة وأيضًا تحسين مخرجات حديثى الولادة ، وشاركت بفاعليات اليوم المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، والتى قدمت أنشطة مختلفة للأطفال والطلاب وندوات حول أهمية التغذية السليمة ، هذا إلى جانب فاعلية تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة التى تأتى بالتعاون بين مديرية الصحة وجهاز تنمية المشروعات و وحدة السكان بالمحافظة و مكتبة مصر العامة، وذلك لتقديم خدمات التدريب لمساعدة السيدات على بدء وتطوير مشروعاتهن ، حيث وجه " محافظ دمياط " بتنفيذ تلك الندوات بالنظام التبادلى، للتعرف على مقترحات السيدات ، ومطالبهم و معدل تنفيذ الدورات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للسيدات.