صوامع دمياط تستعد لاستقبال موسم توريد القمح

أعلن مجدي عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية دمياط عن الاستعدادات النهائية بالصوامع و البناكر لاستقبال موسم توريد الاقماح المحلية بناءا على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

أجرى اليوم مجدى عبدالكريم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط اجتماع مع مديرى الصوامع و فرق العمل التابعة لهم وأصدر تعليمات مشددة بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لنجاح موسم التوريد هذا العام مؤكدا على ضرورة حسن استقبال التجار و المزارعين و اتباع تعليمات الوزارة فى الاجراءات الفنية لاستلام الاقماح و سرعة انهاء اجراءات المستحقات المالية

استعدادات مكبرة في صوامع وبناكر دمياط

كما تم تفقد غرف التحكم و استمع إلى شرح وافى لاستقبال الاقماح فى الخلايا المعدة لذلك

كما قام وكيل الوزارة بتفقد خط السير المخصص للسيارات التى ستقوم بتوريد الاقماح بدء من دخولها الصوامع مرورا بالفحص الفنى و اخذ العينات الوزن و التفريغ و التخزين و التى تقوم عليها لجان فنية مختصة

كما وجه مجدى عبدالكريم وكيل وزاره مديرى المواقع التخزينية برفع اى معوقات او مشاكل اثناء عمل اللجان إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية و التى يترأسها شخصيا للعمل على حلها مباشرة

كما اختتم الجولات بالتأكد من عمليات التطهير و التبخير و معالجة البناكر استعدادا لبدء موسم التوريد و الذى سوف يبدأ يأذن الله يوم ١٥ أبريل الجارى.

وقال سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، إنه نظرا للطفرة والتوسع الأفقي للمحصول الذي يحدث لزراعة القمح بدمياط تم استهداف 57 ألف فدان من القمح من أصناف جديدة تعلي من الإنتاج.

وصرح بأنه تم التوصية بعدم زراعة الصنف 6/12 وكل الأصناف التي لا تتلاءم مع التغيرات المناخية واستبدالها بالأصناف المنزرعة الجديدة عالية الإنتاج والتي تتواءم مع الطبيعة المناخية مثل 95, 6/14 ،6/15، مصر 4 والتي تكون أيضا مقاومة للأمراض والأصداف.

وأضاف أنه بالفعل تم التطبيق الفعلي لهذه الأنواع إذ تم زراعة 28 إردب قمح من هذا الصنف في قرية الإسماعيلية بمحافظة دمياط