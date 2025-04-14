نابولي يكشف عن تشكيلته الرسمية لمواجهة إمبولي في الدوري الإيطالي

كشف نادي نابولي الإيطالي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام إمبولي، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي تقام مساء اليوم الإثنين، على ملعب "كارلو كاستيلاني".

ويسعى نابولي لمواصلة نتائجه الإيجابية واستعادة بريقه في الدوري المحلي، في حين يطمح إمبولي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة أمام أحد كبار الكالتشيو.

وجاءت تشكيلة نابولي على النحو التالي:

حراسة المرمى:أليكس ميريت

خط الدفاع:باسكوالي ماتزوتشي ،أمير رحماني ، خوان جيسوس ، ماتياس أوليفيرا

خط الوسط: بيلي جيلمور ، ستانيسلاف لوبوتكا ، سكوت مكتوميناي

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو ، روميلو لوكاكو ، دافيد نيريس

يدخل نابولي اللقاء واضعًا نصب عينيه النقاط الثلاث، في إطار سعيه لتحسين مركزه في جدول الترتيب وضمان مشاركة أوروبية الموسم المقبل، بينما يأمل إمبولي في الابتعاد عن مناطق الخطر وتعزيز فرصه في البقاء ضمن أندية النخبة.

وتحمل المباراة طابعًا تنافسيًا خاصًا في ظل تقارب طموحات الفريقين في المرحلة الحاسمة من الموسم، وسط ترقب جماهيري كبير لردة فعل نابولي تحت قيادة تشكيلته المتوازنة.