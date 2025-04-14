«مياه وثقافة الفيوم» تنظمان ندوة توعوية لطلاب مدرسة الأمل للصم والبكم.. صور

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، من خلال إدارة التوعية، ندوة توعوية بمدرسة الأمل للصم والبكم، وذلك بالتعاون مع قصر ثقافة الفيوم، وذلك في إطار سعيها الدائم لتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه بين مختلف شرائح المجتمع.

أهمية الاستخدام الرشيد للمياه

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس الشركة، أن الندوة استهدفت توضيح أهمية الاستخدام الرشيد للمياه، واستعراض الطرق المثلى للتعامل مع هذا المورد الحيوي في الحياة اليومية. كما شملت الندوة التعريف بخدمات الشركة وأهمية تعاون المواطنين في الحفاظ على استدامة هذه الخدمات.

الرسائل التوعوية بشكل فعال إلى الطلاب

وأشار" النجار "إلى أن إدارة التوعية حرصت على استخدام وسائل شرح مبسطة إلى جانب الاستعانة بمترجم لغة الإشارة، لضمان وصول الرسائل التوعوية بشكل فعال إلى الطلاب.

وقد تم كذلك توزيع مطبوعات توعوية تحتوي على رسائل مرئية مبسطة، تتناسب مع احتياجات الطلاب وتسهم في إيصال المعلومات بطريقة سهلة وسلسة.

تأتي هذه المبادرة في إطار خطة متكاملة تنفذها الشركة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه داخل المدارس، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مع إيلاء اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، انطلاقًا من إيمان الشركة بأهمية إشراك جميع فئات المجتمع في حماية الموارد المائية وصونها للأجيال القادمة.

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