القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مراهق طعن طفلين منعاه من التحرش بزميلتهم بمنطقة التجمع الأول.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود حالة تعدى ومصابين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبالانتقال والفحص تببين قيام مراهق التحرش بطفلة عمرها 16 سنة، أثناء دفاع زميليها عنها قام بطعنهما بكاتر، وألقى القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.