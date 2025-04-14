وزير الرياضة يشهد انطلاق سلسلة الحوارات الشبابية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق أولى فعاليات سلسلة الحوارات الشبابية التي تنظمها الوزارة تحت شعار "مع الشباب... حقائق وأرقام"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين، خاصة فئة الشباب، للتعريف بجهود الدولة وإنجازاتها.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

تُقام هذه السلسلة الحوارية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تهدف إلى مد جسور الثقة بين الشباب والدولة، وفتح قنوات حوارية مباشرة تسهم في توعية الشباب بالحقائق والتحديات، فضلًا عن عرض ما تم إنجازه على أرض الواقع خلال السنوات الماضية.

أربع لقاءات شهرية

ومن المقرر تنفيذ أربع لقاءات شهرية بمعدل لقاء أسبوعي، وقد وجّه وزير الشباب والرياضة بأن تنطلق السلسلة بمحور "بناء الإنسان"، باعتباره أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة المصرية لبناء المستقبل.

حرص الدولة على تمكين الشباب

اكد الدكتور أشرف صبحي "إن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص الدولة على تمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار من خلال تفاعل مباشر يوضح الحقائق بلغة الأرقام، ويوفر مساحة للنقاش وطرح الرؤى المستقبلية، كما تعكس التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في بناء جيل واعٍ ومدرك لما يتم على أرض الوطن من مشروعات قومية وخطط تنموية."

ويتضمن اللقاء الأول عرضًا تفصيليًا لأبرز إنجازات الحكومة، يتبعه فتح باب النقاش المباشر مع الشباب، سواء من خلال الأسئلة العلنية أو الاستفسارات المكتوبة التي يتولى إدارتها المحاور المسؤول عن اللقاء، وذلك في حدود الوقت المخصص.

تسعى وزارة الشباب والرياضة من خلال هذه السلسلة إلى ترسيخ الشفافية، وتعزيز وعي الشباب بدور الدولة، والتحديات التي تواجهها، في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لجميع المواطنين.