وكيل تعليم المنيا يتفقد انتظام العمل في عدد من المدارس

تفقد صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، يرافقه طارق محمود اسماعيل مدير إدارة الأمن بالمديرية، اليوم الإثنين، عددا من مدارس إدارة المنيا التعليمية، بدأت الجولة بمدرسة كفر المنصورة الابتدائيه الجديدة، كما شملت الزيارة عدة مدارس ( كفر المنصورة الرسمية ، كفر المنصورة للتعليم الأساسى ، المنيا الاعداديه الثانويه الرياضيه) .





وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا يتفاعل مع الطلاب من خلال طرح أسئلة تثقيفية

حيث تفقد عدداً من الفصول الدراسية، وتابع شرح بعض الدروس ، وتفاعل مع الطلاب من خلال طرح أسئلة تثقيفية وأسئلة مرتبطة بالمناهج الدراسية، في أجواء من الحماس والتفاعل الإيجابي.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا يطالب ببذل مزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج

وأكد صابر زيان خلال جولته حرص المديرية على دعم المدارس والارتقاء بالعملية التعليمية ، مطالباً ببذل مزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج.



كم اطمئن وكيل الوزارة على انتظام الدراسة والتزام المدارس بتنفيذ التعليمات الصادرة من المديرية ووزارة التربية والتعليم ، بما يضمن سير العملية التعليمية في أجواء مستقرة ومنضبطة.





متابعة جلسة الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية

وفى ختام الجولة شهد صابر عبد الحميد زيان وكيل وزاره التربيه والتعليم بالمنيا ، جلسة "الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية" ، والذي نظمته اداره المنيا التعليميه بمدرسه كفر المنصورة الرسمية للغات

ناقشت الجلسة نظام الثانوية العامة الجديد "البكالوريا المصرية" المقترح تطبيقه على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي 2025/2026، وتم خلالها عرض الرؤى وتبادل الأفكار حول هذا النظام الجديد مع عدد من طلبة المدرسة.