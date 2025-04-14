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الإثنين 14 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتدريب قوات الأمن الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتدريب قوات الأمن الفلسطيني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وذكرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه لا حل عسكريا للحرب بغزة والمفاوضات هي السبيل الوحيد لوقف معاناة الفلسطينيين.

الاتحاد الأوروبي الأمن الفلسطيني القاهرة الاخبارية