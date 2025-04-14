قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتدريب قوات الأمن الفلسطيني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وذكرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه لا حل عسكريا للحرب بغزة والمفاوضات هي السبيل الوحيد لوقف معاناة الفلسطينيين.
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الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتدريب قوات الأمن الفلسطينية
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قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتدريب قوات الأمن الفلسطيني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتدريب قوات الأمن الفلسطيني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.