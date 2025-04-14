الناتو يجري تدريبًا مشتركًا لمواجهة الأنشطة السيبرانية الخبيثة

أجرى ممثلو حلف شمال الأطلسي "الناتو" تدريبات لتنسيق الاستجابات للأنشطة السيبرانية الخبيثة المهمة التي تؤثر على البنية التحتية الوطنية الحيوية.

وأوضح بيان "الناتو" أن التدريبات تستهدف ضمان قدرة الناتو الافتراضية لدعم الحوادث الإلكترونية والعمل بسرعة وسلاسة، من أجل مساعدة الحلفاء في حالة وقوع هجوم إلكتروني، وربط طالبي الدعم مع نظرائهم المعنيين في دول أخرى حليفة.

ويساعد التدريب في تنسيق عروض الدعم مثل تحليل البرامج الضارة، واستخبارات التهديدات الإلكترونية، والطب الشرعي الرقمي، والتخفيف من تأثير الأنشطة الخبيثة الكبيرة والتعافي منها.

ورصد الناتو تزايد الأنشطة السيبرانية الخبيثة بمرور الوقت، والتي تستهدف البنية التحتية الحيوية ونظم المراقبة الصناعية والخدمات الحكومية لتعطيل المجتمعات أو سرقة المعلومات الاستخبارية أو إعاقة الأنشطة العسكرية، وسط تصاعد هذه الظواهر مع استمرار أزمة روسيا وأوكرانيا.