عادل حسين المدير الفني للزمالك لـ"البوابة نيوز": الأخطاء التحكيمية أبعدتنا عن المنافسة

-الكرة النسائية تحتاج إلى محكمات أكثر خبرة

-الكرة النسائية بعد مشاركة الأهلي والزمالك أصبحت اكثر تنافسيا وتحتاج إلى اهتمام اكبر من قبل الاتحاد

قال عادل حسين لمدير الفني لفريق الكرة النسائية لنادي الزمالك ، انه بسبب الأخطاء التحكيمية الفريق فقد ثلاث نقاط جديد امام وادي دجلة في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري .

وأضاف المدير الفني للزمالك ، ان الأخطاء التحكيمية تسببت في خسارة ٦ نقاط كاملة خلال مشوار الدوري وخسارة المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري الجاري.

واكد ان النادي قام بشكوى سابقة للاتحاد المصري لكرة القدم إلا وأنه لم يتم عمل اي قرار بشأنها وهو ما جعل هناك احباط من تقديم اى شكاوى اخرى .

واشار حسين، الي ان المحكمات تحتاج الي تدريب اكبر لتحكيم المباريات ويجب على الاتحاد الاهتمام بهذه النقطة بتدريبهم في مباريات الدرجة الثالثة حتى يتم تصعيدهم الي الدوري الممتاز بعد اكتساب الخبرات اللازمة.

وأوضح ان شكل الكرة النسائية أصبحت اكثر تنافسية بعد مشاركة الاهلي والزمالك، لذا يجب تلافي اي اخطاء تضر بشكل الكرة النسائية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك للكرة النسائية، فيديو تحت عنوان “ فضيحة تحكيمية جديدة تسببت في فوز وادي دجلة بهدف وحيد ”.

ظهر فيها وجود فاول على حساب وادي دجلة لكن الحكم تجاهلت الفلول واحتسبت وادي دجلة فائزا.

