رئيس جامعة قناة السويس يستقبل خريجي جامعة تيانجين للدراسات الأجنبية

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الوافدين من جامعة تيانجين للدراسات الأجنبية، بعد انتهاء دورتهم التدريبية في مركز اللغة العربية والترجمة بالجامعة، حيث هنأهم على تخرجهم، وأعرب عن سعادته بمستواهم المتقدم في إتقان اللغة العربية، وقدرتهم اللافتة على التفاعل بالعربية الفصحى وبعض من العامية المصرية.

حوار ودي بين الطلاب ورئيس الجامعة

ودار حوار ودي بين الطلاب ورئيس الجامعة باللغتين العربية والصينية، أكد خلاله اعتزازه باستضافة الجامعة لهذه النخبة من الطلاب، متمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا، وسفرًا آمنًا، وأن يكونوا سفراء لمصر وثقافتها عند عودتهم إلى بلادهم.

نائب رئيس الجامعه يرحب بالطلاب

ومن جانبه، حرص الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على الترحيب بالطلاب وهنأهم على تخرجهم، ووجّه الشكر لهم على اختيارهم لجامعة قناة السويس، ممثلة في مركز اللغة العربية والترجمة، ليكون محطتهم الدراسية في تعلم اللغة والثقافة العربية.

كما توجه بالشكر والتقدير للدكتور سيد عبيد، مدير المركز، وأعضاء هيئة التدريس، لما بذلوه من جهد مخلص وعمل دؤوب ساهم في تميز هذه الدفعة من الطلاب.

رئيس الجامعة يستمع اليكلمات الطلاب

استمع الدكتور ناصر مندور إلى كلمات الطلاب، التي عبّروا فيها عن سعادتهم بالدراسة في جامعة قناة السويس، وتجربتهم المميزة في مدينة الإسماعيلية، وما لمسوه من حفاوة وترحيب، مؤكدين أن هذه التجربة تركت أثرًا بالغًا في نفوسهم، وساهمت في تطوير مستواهم اللغوي والثقافي.

تم تسليم شهادات التخرج للطلاب بحضور الدكتور سيد عبيد، مدير المركز، والدكتور أحمد جمال الدين القاضي، نائب مدير المركز، والدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الألسن، إلى جانب رحاب عبد العزيز، المسؤول المالي والإداري للمركز، حيث عبّر الجميع عن فخرهم بمستوى الطلاب وتفاعلهم خلال فترة الدراسة، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.