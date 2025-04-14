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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

12 صورة ترصد وصول الرئيس السيسي الكويت.. والشيخ مشعل في مقدمة مستقبليه

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، إلى الكويت في زيارة رسمية، وكان على رأس مستقبلي الرئيس بالمطار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.


وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير الكويت، وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

ويلتقي الرئيس السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حيث من المقرر بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت