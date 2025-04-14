أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

شهدت سوق العملات الرقمية اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 تباينًا في أداء أبرز العملات المشفرة، حيث سجلت بعض العملات ارتفاعات قوية، بينما تراجعت أخرى بشكل طفيف في تداولات مساء اليوم.

البيتكوين يواصل الصعود رغم التراجع اللحظي

تراجع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة طفيفة بلغت 0.44%، ليستقر عند 84،404.9 دولارًا، إلا أنها لا تزال تحقق مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 7.92%، مع بلوغ القيمة السوقية للعملة نحو 1.67 تريليون دولار.

إيثريوم وBNB يحافظان على استقرار نسبي

تراجعت عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.41% لتُسجل 1،631.66 دولارًا، فيما انخفضت عملة بينانس كوين (BNB) بنسبة 0.88% لتصل إلى 583.40 دولارًا، وسط أحجام تداول يومية تجاوزت 18 مليار دولار للإيثريوم.

سولانا تبرز بارتفاع أسبوعي قوي

على الرغم من تراجعها بنسبة 1.88% اليوم، إلا أن سولانا (SOL) سجّلت أداءً أسبوعيًا لافتًا بارتفاع نسبته 22.32%، لتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 66.7 مليار دولار.

XRP وكاردانو ضمن قائمة الرابحين أسبوعيًا

سجلت ريبل (XRP) تراجعًا يوميًا قدره 1.81%، رغم ارتفاعها الأسبوعي القوي بنسبة 13.03%، لتبلغ قيمتها 2.1362 دولارًا. أما كاردانو (ADA)، فقد تراجعت بنسبة 3.52% اليوم، لكنها احتفظت بمكاسب أسبوعية بلغت 11.13%.

العملات المستقرة تحافظ على استقرارها

استمرت العملات المستقرة مثل تيثر (USDT) ويو إس دي كوين (USDC) في التذبذب الطفيف عند حدود الدولار الواحد، حيث لم تتجاوز نسبة التغير 0.03%.

الدوجكوين والشيبا إينو تتراجع رغم شعبية التداول

سجلت دوجكوين (DOGE) انخفاضًا بنسبة 3.92% لتبلغ 0.160046 دولارًا، في حين تراجعت شيبا إينو (SHIB) بنسبة 1.50% لتسجل 0.00001215 دولارًا.

العملات الرقمية الأكثر نشاطًا اليوم

تصدرت بيتكوين وريبل وسولانا وإيثريوم قائمة العملات الأكثر تداولًا من حيث الحجم والنشاط. كما لوحظ ارتفاع التداول على عملات ناشئة مثل GALA وTRUMP وPEPE رغم تقلباتها الحادة، إذ سجلت الأخيرة تراجعًا بنسبة 1.21%.

القيمة السوقية الإجمالية

بلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية أكثر من 2.5 تريليون دولار، وسط ترقب المستثمرين لتطورات السياسات النقدية العالمية وأثرها على شهية المخاطرة في سوق الأصول الرقمية.