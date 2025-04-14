أفضل كريمات لشد البشرة المترهلة ومحاربة التجاعيد

يشكّل اهتمام المرأة بجمالها جزءًا كبيرًا من هويتها وثقافتها، ودائمًا كانت نضارة البشرة وشد البشرة ومحاربة التجاعيد في صدارة الأولويات، ففي الحضارات القديمة، من مصر الفرعونية إلى اليونان والرومان، استخدمت النساء المكونات الطبيعية كالزيوت والأعشاب والعسل للحفاظ على بشرة صحية ونضرة، تعكس عنايتهن بأنفسهن وحرصهن على الظهور بأفضل صورها.

ويعبر الجمال عن القوة والأنوثة والمكانة الاجتماعية والرفاهية، ومع تطور العصور تطورت معه أساليب العناية بالبشرة، لتشهد قفزات كبيرة مع التقدم العلمي والطبي، واليوم تستمر المرأة في سعيها للحفاظ على نضارة بشرتها، مدفوعة بوعي متزايد بأهمية العناية الذاتية والتوازن بين الجمال الداخلي والخارجي، فالبشرة النضرة مرآة حقيقية تعكس تقدير المرأة لذاتها عبر العصور.

ويبقى التقدّم في العمر هاجسًا يلاحق المرأة، لا سيما حين تبدأ التجاعيد في التسلل إلى ملامح وجهها، فتسعى بكل الطرق للحفاظ على شباب بشرتها ونضارتها، وفي خضم تطور تقنيات التجميل، تفضّل كثير من النساء اللجوء إلى الوصفات الطبيعية كخيار آمن وفعّال، بدءًا من أقنعة العسل والأفوكادو، إلى الزيوت الطبيعية مثل زيت الورد والأركان، فالجمال الطبيعي لم يفقد بريقه، ولا تزال المرأة ترى في تلك الطقوس البسيطة ملاذًا يعزز ثقتها بنفسها ويمنحها إحساسًا متجدّدًا بالجمال والحيوية، وتقدم لكم “البوابة نيوز” أبرز الوصفات الطبيعية لمحاربة ترهلات أو تجاعيد البشرة.

وصفات طبيعية لمحاربة التجاعيد

وصفات طبيعية لشد ترهلات البشرة ومحاربة التجاعيد

1- ماسك البيض والعسل

يُعد بياض البيض من أكثر المكونات الطبيعية فعالية في شد البشرة بفضل احتوائه على البروتينات التي تعزز مرونتها، ويمكن خلطه مع ملعقة صغيرة من العسل المعروف بخصائصه المرطبة والمضادة للأكسدة، حيث يوضع المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم يُغسل بالماء الفاتر.

2- زيت جوز الهند والتدليك اليومي

زيت جوز الهند غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تساعد على تغذية البشرة وتقليل التجاعيد، ويُنصح بتدليك الوجه بلطف بحركات دائرية قبل النوم باستخدام هذا الزيت، لتحفيز الدورة الدموية وشد الجلد مع الاستخدام المنتظم.

3- الأفوكادو وماء الورد

يحتوي الأفوكادو على مضادات أكسدة ودهون صحية تساهم في ترميم الخلايا ومحاربة علامات الشيخوخة، حيث يمكن هرس نصف ثمرة أفوكادو وخلطها بملعقة صغيرة من ماء الورد، ووضع القناع على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم شطفه بلطف.

4- الليمون وزيت الزيتون

يعمل خليط عصير الليمون وزيت الزيتون على تقشير خفيف للبشرة وشد المسام، ولكن يجب استخدامه بحذر وتجنب التعرض لأشعة الشمس بعده مباشرة.

5- الخيار والنشا

يُعرف الخيار بخصائصه المهدئة والمنعشة للبشرة، بينما يعمل النشا كمكوّن طبيعي يساعد على شد الجلد فورياً، حيث يُمزج عصير نصف خيارة مع ملعقة صغيرة من نشا الذرة حتى يتكون مزيج متماسك، ثم يُوضع على الوجه لمدة 20 دقيقة.

6- ماء الأرز

تعتمد كثير من النساء في دول شرق آسيا على ماء الأرز كروتين يومي للعناية بالبشرة، حيث يتم نقع الأرز في الماء لبضع ساعات ثم يُصفّى ويُستخدم الماء كتونر طبيعي قابض للمسام وشاد للبشرة.

7- جل الألوفيرا (الصبار)

يعتبر جل الألوفيرا من أقوى المكونات الطبيعية في مكافحة التجاعيد، بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن التي تعزز تجدد الخلايا، حيث يُستخرج الجل الطازج من أوراق الصبار ويوضع مباشرة على الوجه قبل النوم، ليعمل طوال الليل على ترطيب وشد البشرة.

8- ماء الورد والجلسرين

يُعد مزيج ماء الورد مع الجلسرين وصفة مثالية لشد البشرة مع الحفاظ على ترطيبها، ويُستخدم كمرطب ليلي، ويساعد على منح البشرة إشراقًا طبيعيًا وملمسًا ناعمًا.

9- الشوفان والزبادي

يعمل الشوفان كمقشر طبيعي لطيف، بينما يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يحفّز تجدد الخلايا، حيث يُمزج المكوّنان ويوضع الماسك لمدة 15 دقيقة، مما يساعد على شد الجلد وتوحيد لونه.