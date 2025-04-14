وزيرة التضامن تشارك في اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وذلك برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، وحضور أعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وزيرة التضامن تعرب عن تقديرها بالتواجد في اجتماعات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها بالتواجد في اجتماعات اللجنة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية وأعضائها الكرام، حيث تقدم اللجنة العديد من الأفكار التي يتم الاستعانة بها، متوجهة بالشكر للجنة وأعضائها على كافة الجهود المقدمة من جانبهم وتعاونهم الدائم مع الوزارة.

إطلاق مشروعات لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية تم تشكيل مجلس إدارته وعقد اجتماعين خلال الفترة الماضية، حيث يشهد الصندوق خلال الفترة المقبلة انطلاق المشروعات، وذلك من خلال تنظيم مسابقة خاصة بالمشروعات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات المهمة وكانت تتواجد وزارة التضامن الاجتماعي بمفردها في هذا الملف، ولكن عقب تولي مهام الوزارة تم إعداد وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العمل، خاصة أن الحكومة تعمل كفريق عمل من أجل التكامل، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين تعمل على هذا الملف المهم.