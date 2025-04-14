وزير الري يلتقي رئيس المجلس العالمى للمياه بالرياض

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الري بـ"لوى فوشون"، رئيس المجلس العالمى للمياه، على هامش مشاركته فى "اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وأعرب وزير الري عن سعادته بهذا اللقاء للتباحث حول تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس، معربًا عن تقدير مصر العميق لعلاقات التعاون الممتدة والمتنامية مع المجلس خاصة أن مصر تعتبر عضوًا مؤسسًا في المجلس العالمي للمياه، مشيرًا إلى أن مصر وبالتنسيق مع المجلس العالمى للمياه لعبت دورًا قياديًا خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي بإندونيسيا لخدمة قضايا المياه على المستوى العالمى، وستسعى مصر بالتعاون مع المجلس لاستكمال هذا الدور الفعال خلال التحضيرات الجارية للمنتدى العالمى الحادي عشر للمياه والمقرر عقده في الرياض عام 2027، واستعداد مصر للمشاركة فى كافة اللجان المعنية بالتحضير للمنتدى العالمي.

وزير الري يوجه دعوة لرئيس المجلس العالمى للمياه للمشاركة في النسخة الثامنة من إسبوع القاهرة

وتوجه وزير الري بالشكر لفوشون على رعاية المجلس العالمى للمياه الشرفية لإسبوع القاهرة السابع للمياه، ووجه له الدعوة للمشاركة في النسخة الثامنة من إسبوع القاهرة للمياه والمقرر عقدها فى شهر إكتوبر المقبل.

وتم خلال الاجتماع إستعراض مسودة مذكرة التفاهم المقترحة بين وزارة الموارد المائية والري والمجلس العالمي للمياه للتعاون في مجالات الإدارة المستدامة لموارد المياه وتعزيز تبادل المعرفة ودعم برامج بناء القدرات من خلال مبادرتي AWARe وPACWA.

وأعرب وزير الري، عن تطلع الوزارة للمشاركة في أنشطة "مركز المياه غير التقليدية ومصادر الطاقة المتجددة المرتبطة بها" والمزمع إنشاؤه بالمملكة المغربية إدراكًا من الوزارة للدور المحوري الذي يؤديه المركز في دعم الحلول المستدامة لمواجهة تحديات المياه والطاقة على المستوى العالمى.

وكان الدكتور هاني سويلم، وزير الري، شارك في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الخاصة بالمناقشات السياسات والمنعقدة لاستعراض ما تحقق في منتديات المياه السابقة والإعداد للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، ضمن فعاليات "اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وخلال الجلسة أشار وزير الري، إلى أنه من الهام تحويل الإعلانات الوزارية الصادرة عن منتديات المياه السابقة لإجراءات فعلية ملموسة يتم تطبيقها على أرض الواقع من خلال جهود صادقة تقوم بها الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث أنه من خلال الإعلانات الوزارية السابقة أثمرت الجهود التعاونية الكبيرة خلال "المنتدى العالمي العاشر للمياه" في بالى بإندونيسيا في عام 2024 عن اعتماد إعلان تناول مختلف جوانب إدارة المياه، وضم مجموعة واسعة من الالتزامات تجاه ملف المياه.

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