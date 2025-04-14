النواب توصي بعدم إغلاق أي منافذ تابعة لمبيعات للمصرية للاتصالات

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب احمد بدوي ، اجتماعا ه بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد نصر.

تحسين خدمات الإنترنت

واكد النائب احمد بدوي ان اللجنه أصدرت عدد من التوصيات ، منها زيادة تحسين خدمات الإنترنت ، وحصر باقي المناطق والمدن والقري التي لم يصلها خدمات كابلات الألياف الضوئية وكبائن التليفونات وعمل احلال كامل الكوابل النحاسية خاصة وان الانترنت اصبح مرفق أساسي للأسرة المصرية

واكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنة ان توصيات اللجنة شددت علي عدم إغلاق أي منافذ تابعة للمبيعات بالسنترالات وتشغيل جميع السنترالات ،وبزيادة عدد المنافذ والسيارات المتنقلة لتقديم خدمات شركة " We “ للمواطنين وطلاب المدارس والجامعات بأنحاء الجمهورية ، بالاضافة الي استكمال انشاء مدارس "We " وهي احد اهم المدارس التكنولوجية التطبيقيه لقبول الطلاب بعد المرحلة الإعدادية.