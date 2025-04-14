ترتيبات صارمة.. تعرف على خطة الكنيسة لاستقبال البابا تواضروس للمهنئين بعيد القيامة

أعلن المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي، تنويهًا بشأن ترتيب استقبال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للمهنئين بمناسبة عيد القيامة المجيد، صباح يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ووفقًا لما أعلنه المركز، ستكون مواعيد الاستقبال كما يلي:

جدول الاستقبال

من 9:00 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا: استقبال الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة.

من 11:00 صباحًا وحتى 1:00 ظهرًا: استقبال السادة المسئولين والشخصيات العامة

تنظيم الدخول عبر البوابات:

بوابة (1) بشارع رمسيس مخصصة لدخول:

الآباء المطارنة والأساقفة

السادة المسئولين

الإعلاميين

شعب كنيسة البطرسية

بوابة (2) بشارع رمسيس، بعد كنيسة البطرسية مخصصة لدخول:

الآباء الكهنة

مرافقي الكهنة من مجالس الكنائس وأمناء الخدمة

بوابة (3) بشارع مستشفى الدمرداش مخصصة لدخول:

كافة أبناء الكنيسة الوافدين إلى الكاتدرائية

شعب كنيسة الأنبا رويس

دعوة للتنظيم والتعاون:

يهيب المركز الإعلامي بجميع الحضور الالتزام بالمواعيد المحددة والدخول من البوابات المخصصة لكل فئة، حرصًا على حسن التنظيم وسلاسة الحركة داخل الكاتدرائية خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد.