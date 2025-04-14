الصفحة الرسمية للزمالك تنشر فيديو بعنوان "فضيحة تحكيمية جديدة"

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك للكرة النسائية، فيديو تحت عنوان “ فضيحة تحكيمية جديدة تسببت في فوز وادي دجلة بهدف وحيد ”.

ظهر فيها وجود فاول على مادي وادي دجلة لكن الحكم تجاهلت الفارق واحتسبت وادي دجلة فائزا.

مباراة وادي دجلة والزمالك

وكانت قد انتهت المباراة القوية التي تجميع بين فريقي الكرة النسائية لأندية الزمالك ووادي دجلة وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري المصري لكرة القدم النسائية "دوري تحديد البطل"،على ملعب وادي دجلة بالتجمع الاول.



وسعى الفريقين لكسب الثلاث نقاط لصالحهم في صراع قوي على المركز الثالث في الدوري الجاري.

ليستطيع وادي دجلة الفوز على نظيره الزمالك بهدف وحيد.