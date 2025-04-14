ads
الإثنين 14 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الصفحة الرسمية للزمالك تنشر فيديو بعنوان "فضيحة تحكيمية جديدة"

شعار الزمالك
شعار الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك للكرة النسائية، فيديو تحت عنوان “ فضيحة تحكيمية جديدة تسببت في فوز وادي دجلة بهدف وحيد ”.

ظهر فيها وجود فاول على مادي وادي دجلة لكن الحكم تجاهلت الفارق واحتسبت وادي دجلة فائزا.

مباراة وادي دجلة والزمالك 

وكانت قد انتهت المباراة القوية التي تجميع بين فريقي الكرة النسائية لأندية الزمالك ووادي دجلة وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري المصري لكرة القدم النسائية "دوري تحديد البطل"،على ملعب وادي دجلة بالتجمع الاول.


وسعى الفريقين لكسب الثلاث نقاط لصالحهم في صراع قوي على المركز الثالث في الدوري الجاري.

ليستطيع وادي دجلة الفوز على نظيره الزمالك بهدف وحيد.

الكرة النسائية الصفحة الرسمية لنادي الزمالك فضيحة تحكيمية الزمالك مباراة وادي دجلة والزمالك