مصرع شابين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالفيوم

شهد طريق قرية الزملوطي الزراعي باتجاه الفيوم بدائرة مركز شرطة مركز الفيوم، حادث تصادم دراجتين ناريتين،"موتسيكل"، أسفر عن وفاة شابين، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق قرية الزملوطي الزراعي

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، على طريق قرية الزملوطي الزراعي، ووجود متوفين.

بسبب السرعة الزائده مصرع شابين فى الفيوم



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم دراجتين ناريتين على طريق قرية الزملوطي الزراعي، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وتسبب في وفاة كل من: " كريم.ح م. و" 19 سنة، و" أ. س.ا "18 سنة، ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

تحرير محضر بالواقعة



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشابين لذويهم فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنهم في مقابر أسرهم.