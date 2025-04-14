وادي دجلة يتغلب على الزمالك بهدف وحيد بدوري الكرة النسائية

انتهت المباراة القوية التي تجميع بين فريقي الكرة النسائية لأندية الزمالك ووادي دجلة، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري المصري لكرة القدم النسائية "دوري تحديد البطل"،على ملعب وادي دجلة بالتجمع الأول.



وسعى الفريقين لكسب الثلاث نقاط لصالحهم في صراع قوي على المركز الثالث في الدوري الجاري.

ليستطيع وادي دجلة الفوز على نظيره الزمالك بهدف وحيد.



نقاط الزمالك ووادي دجلة



دخل نادي الزمالك للسيدات المباراة محتلا المركز الثالث من ترتيب دوري السيدات برصيد ٥٣ نقطة جمعها خلال ٢٢ مباراة خاضها، فيما دخل فريق وادي دجلة محتلا المركز الرابع برصيد ٥١ نقطة جمعها من خلال ٢١ مباراة.

ترتيب دوري الكرة النسائية



استطاع فريق مسار التفرد بقمة ترتيب الدوري الجاري بمجموع نقاط 64 نقطة، فيما احتل فريق الأهلي رغم مشاركته للمرة الأول بفريق الكرة النسائية المركز الثانية بنقاط 59 نقطة.

واحتل فريق الزمالك المركز الثالث وذلك بعد موسم استطاع فيه ان يفرض نفسه برصيد 53 نقطة، ووادي دجلة المركز الرابع برصيد 51 نقطة، والبنك الأهلي في المركز الخامس بـ 38 نقطة.

ويحتل المراكز السادس والسابع بالترتيب أندية مودرن سبورت وزد، ويقبع المقاولون العرب بـ 29 نقطة.