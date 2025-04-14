"عكاوي" يتابع أعمال التطوير بنادي أعضاء هيئة التدريس بجنوب الوادي

قام الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بجولة تفقدية لمتابعة اعمال التطوير بنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية ، بحضور عبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد ولفيف من القيادات الادارية.

عملية تطوير شاملة لنادي أعضاء هيئة التدريس

واكد رئيس الجامعة ان نادي أعضاء هيئة التدريس يشهد عملية تطوير شاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لرواد النادي.

وخلال جولته بالنادي التقى رئيس الجامعة، بطلاب كلية التربية الرياضية الذين يؤدون برامج تدريبية بحمام السباحة بالنادي، وحرص رئيس الجامعة على تشجيع الطلاب على الاهتمام بتطوير الذات وحسن استثمار الموارد المتاحة.