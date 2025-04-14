رئيس جامعة أسيوط يستقبل الناقد السينمائي عماد يسري خلال مشاركته بمسابقة "قمة ميديا مصر"

استقبل مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، الناقد السينمائي عماد يسري، ممثلًا عن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي، وذلك في إطار زيارته للجامعة للمشاركة في اللقاء التعريفي بمسابقة "قمة ميديا مصر" للابتكار وريادة الأعمال، التي ينظمها الصندوق، وعقد لقاء مفتوح مع طلاب ذوي الهمم لتعريفهم بأهداف ومحاور المسابقة وطرق المشاركة فيها.

شهد اللقاء حضور كل من: الدكتورة أمنية إبراهيم، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور محمد صفوت، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة، والدكتورة رحاب الداخلي، رئيس قسم الإعلام والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور جمال الصاوي، المدير الإداري للمركز.

المنشاوي يؤكد علي توفير بيئة تعليمية شاملة

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص جامعة أسيوط على توفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة للطلاب من ذوي القدرات الخاصة، من خلال تهيئة البنية التحتية وتقديم برامج تدريبية وتوعوية متخصصة، بما يسهم في دمجهم الكامل داخل المجتمع الجامعي. وأشار إلى أن مشاركة هؤلاء الطلاب في مسابقات كبرى مثل "قمة ميديا مصر" تعكس التزام الجامعة بتكافؤ الفرص وتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال لديهم، مشيدًا بما يحققه الطلاب من ذوي الهمم من إنجازات متميزة تمثل مصدر إلهام وفخر للجميع.

تسليط الضوء على الطاقة الإبداعية لذووي الهمم

وخلال لقائه بالطلاب، شجع الأستاذ عماد يسري على مشاركتهم الفاعلة في مسابقة "قمة ميديا مصر"، مؤكدًا على أهمية تسليط الضوء على طاقاتهم الإبداعية وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات واقعية.

واستعرض أبرز مسارات المسابقة، التي تشمل: صناعة الأفلام القصيرة، الأفلام الوثائقية، الروائية القصيرة، أفلام التحريك (الأنيميشن)، الإعلام الرقمي، الإعلان الرقمي (Reels)، البرامج الحوارية، والحملات التسويقية المتكاملة.

وأعرب يسري عن إعجابه بالنماذج المُلهمة من طلاب ذوي الهمم وبإصرارهم على النجاح رغم التحديات، معبرًا عن سعادته بتواجده في جامعة أسيوط، التي وصفها بمنارة العلم والمعرفة، داعيًا إلى ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية لدعم وتمكين هذه الفئة.

تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمنية إبراهيم أن المركز يحرص على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة في مجالات مثل التعليق الصوتي، مونتاج الفيديو، التوجه الحركي، أساسيات استخدام الويندوز، برامج الأوفيس، الهندسة الصوتية، الفوتوشوب، والتحول الرقمي للمكفوفين، إلى جانب كورسات في اللغة الإنجليزية والبصمة الرقمية. وأضافت أن المركز لا يقتصر على تنمية المهارات فقط، بل يهتم أيضًا بدعم التحصيل الأكاديمي للطلاب، وتوفير الوسائل التعليمية الملائمة لهم، والعمل على دمجهم مع زملائهم من الطلاب داخل الحرم الجامعي.

