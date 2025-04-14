زد ينتصر على البنك الاهلي بفارق هدف بدوري الكرة النسائية

انتهت منذ قليل، المباراة التي تجمع بين فريقي زد والبنك الأهلي في دوري الكرة النسائية.



حيث انطلقت اليوم مباريات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية، والتي فيها التقي فريق زد بنظيره البنك الأهلي على ملعب زد بالتجمع الخامس.

نتيجة البنك الأهلي وزد



وحاول الفريقين خلال المباراة بالسيطرة على مجريات المباراة، الا وان فريق زد استطاع السيطرة على الكرة وإحراز ٤ في شباك منافسه في المقابل تلقت شباكه ٣ اهداف.

ودخل فريق زد المباراة محتلا المركز السابع برصيد 35 نقطة في جدول ترتيب دوري الكرة النسائية، فيما دخل البنك الأهلي المباراة محتلا المركز الخامس في جدول دوري السيدات بـ 38 نقطة جمعها من خلال خوضه 22مباراة.