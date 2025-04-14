"أول مستشفى افتراضي بأفريقيا".. «الرعاية الصحية» تعزز التحول الرقمي والبنية التحتية الذكية

اختتم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، بعقد اجتماع رفيع المستوى مع قيادات شركة "هواوي" العالمية، وذلك في ختام مشاركته في فعاليات النسخة الـ91 من معرض CMEF الدولي للأجهزة والمستلزمات الطبية.

تعاون رقمي جديد مع "هواوي"

وشهد الدكتور السبكي والسيد ويند (لي جونفنغ)، نائب رئيس شركة هواوي العالمية ورئيس القطاع العام بها، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة "هواوي للتكنولوجيا"، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وقد مثّل الهيئة في توقيع المذكرة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، فيما مثّل شركة هواوي السيد فليكس شو، الرئيس التنفيذي لقطاع المؤسسات بالشركة. كما حضر مراسم التوقيع الدكتور عمرو عبد النبي، مستشار رئيس الهيئة، ومن جانب هواوي كل من لايمن من لاي، مدير قطاع الرعاية الصحية، ومحمد أسامة، مدير قطاع الصحة بهواوي مصر.

أول مستشفى افتراضي بتقنيات الجيل الخامس

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة نوعية نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة في القطاع الصحي المصري، مشيرًا إلى أن شركة هواوي ستكون الشريك التقني لتشغيل أول مستشفى افتراضي في إفريقيا ومصر، إلى جانب كونها أول من يدير تطبيقات الجيل الخامس والأنظمة البيئية الذكية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.

دعم صيني لاستراتيجية مصر في التحول الرقمي الصحي

من جانبه، أعرب نائب رئيس شركة هواوي العالمية عن ترحيبه الكبير بالتعاون مع الهيئة المصرية، مؤكدًا التزام شركته بأن تكون شريكًا استراتيجيًا في تحقيق التحول الرقمي المستدام في منظومة الرعاية الصحية بمصر.

وقال ويند (لي جونفنغ): "سنقدم نموذجًا رائدًا للمدن الصحية الإلكترونية، عبر حلول تكنولوجية متقدمة هي الأولى من نوعها في مصر، وسننقل خبرات هواوي العالمية لدعم استراتيجية هيئة الرعاية في بناء منظومة رقمية متكاملة تلبي تطلعات الدولة المصرية".