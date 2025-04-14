مسار يسيطر على قمة ترتيب الكرة النسائية

واصل فريق مسار للكرة النسائية بقيادة عبد الرحمن عياد، نجاحاته المتتالية واكتسح نظيره فريق مودرن سبورت في اللقاء الذي جمعهم اليوم على ملعب رايت تو دريم، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر دوري الكرة النسائية.

نتيجة مسار ومودرن سبورت



وسدد فريق الكرة النسائية سبعة اهداف في شباك منافسه، وتلقي شباكه هدف واحد في ظل محاولات حارسة مرمى مودرن لتصدي اهداف أخرى من مسار.

ليستطيع مسار ان يهمين على قمة ترتيب جدول دوري الكرة النسائية بعد فوزه المتتالي على كافة الفرق في الدوري الجاري لموسم 2024-2025.

ليصل مجموع نقاطه 67 نقطة جمعها من خلال 23 مباراة



جاءت مباريات دوري الكرة النسائية اليوم كالتالي:

الأهلي X بيراميدز “الاهلي بالتجمع”

المقاولون العرب X المعادي وايخت "المعادي واليخت الرئيسي"

زد أف سي X البنك الأهلي "زد التجمع الخامس"

وادي دجلة X الزمالك "وادي دجلة التجمع الأول"

اف سي مسار X مودرن سبورت "رايت تو دريم".