Minecraft يتصدر شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثاني

يواصل فيلم المغامرة “A Minecraft Movie” من بطولة جايسون موموا، تصدر شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوعين.

إيرادات فيلم Minecraft

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 550.5 مليون دولار، جمع منها 280.9 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و269.6 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع “بوكس أوفيس موجو".

خلال أحداث الفيلم، ينطلق التنين الشرير (إيندر) في طريقه لتدمير كل شيء، فيدفع الأمر فتاة صغيرة وفريقها من المغامرين للتعاون معًا في سبيل إنقاذ العالم من الدمار المحتمل.

شباك التذاكر الأمريكي

وتراجع فيلم "Snow White" من إنتاج ديزني إلى المركز الخامس في أسبوعه الرابع، محققا 530،944 دولارا، ليصل إجمالي إيراداته إلى 11.8 مليون دولار.

وافتتح فيلم الإثارة "Drop" من إنتاج يونيفرسال في المركز السادس بإيرادات بلغت 494،969 دولار، فيما جاء فيلم "The Chosen: The Last Supper" من إنتاج شركة ترافالغار ريليسينغ في المركز السابع بإيرادات بلغت 331،857 دولار، ليضاف إلى إجمالي إيراداته 552،658 دولار.

وجاء فيلم "Death of a Unicorn" في المركز التاسع بإيرادات بلغت 231،779 دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 1.3 مليون دولار.

واستكمل فيلم "A Working Man" من إنتاج شركة وارنر براذرز قائمة العشرة الأوائل بإيرادات بلغت 168،506 دولار، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 2.2 مليون دولار بعد ثلاثة أسابيع من عرضه.