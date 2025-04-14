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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات خفيفة للجفالى على هامش مران الزمالك

الجفالى
الجفالى
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بدأ أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في خوض تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران الفريق اليوم الاثنين، الذي  أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في كأس عاصمة مصر.

الجفالي يخوض تدريبات منفردة تحت قيادة علاء رجب

وخاض الجفالي تدريبات منفردة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، والتي تضمنت فقرة تأهيلية  بجانب خوض تدريبات منفردة بالكرة في إطار المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، في ظل اصابته بتمزق في العضلة الخلفية

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

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