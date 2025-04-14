رئيس الوزراء يتابع جهود إتاحة التمويلات المطلوبة لتوفير مخزون من المنتجات البترولية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا بشأن إتاحة التمويلات اللازمة لتوفير مخزون من المنتجات البترولية المختلفة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم بحث جهود التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والبترول من أجل إتاحة التمويلات المطلوبة لتوفير مخزون من المنتجات البترولية لاستخدامات المواطنين وكذا القطاعات الإنتاجية المختلفة.

زيادة الاستثمارات في إنتاج البترول والغاز

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع ناقش أيضًا سُبل دفع جهود زيادة الاستثمارات في إنتاج البترول والغاز، وكذا موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول بما يُسهم في زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج.