السعيد وشلبي يخوضان تدريبات بدنية خاصة في مران الزمالك

خاض عبدالله السعيد ومصطفى شلبي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانيزيوم، على هامش تدريبات الفريق التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة بكأس عاصمة مصر.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، تعليمات للثنائي بخوض تدريبات بدنية واستشفائية في صالة الجيمانيزيوم بعد مباراة حرس الحدود التي أقيمت أمس الأحد في مسابقة الدوري.

وأدى باقي اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية خلال مران اليوم على أن ينتظمون في التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء بشكل طبيعي استعدادًا لمواجهة سموحة المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.