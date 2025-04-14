الكرة النسائية.. الأهلي يسحق بيراميدز برباعية نظيفة

استطاع فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي التغلب على نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية بالدوري الممتاز، على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز



حيث سعى الأهلي على تحقيق الفوز الثالث على التوالي، وتقديم عرض قوي على غرار مواجهته مع بيراميدز في المرحلة الأولى من الدوري، والتي حسمها الفريق لصالحه بستة أهداف مقابل هدف.

ليتغلب مرة آخرى على بيراميدز بـ ٤ أهداف نظيفة.

وكان الأهلي قد أنهى المرحلة الأولى من الدوري في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، جمعها من الفوز في 15 مباراة، وتعرض لهزيمة واحدة، قبل أن يحقق الفوز الأول في المرحلة الثانية على زد بنتيجة هدفين لهدف ثم على المعادي واليخت بنتيجة خمسة أهداف دون رد قبل أن يتعادل إيجابيًا مع وادي دجلة بهدف لكل فريق، ويتعادل سلبيًا مع الزمالك، ويفوز على المقاولون العرب بخمسة أهداف نظيفة، وعلى البنك الأهلي بستة أهداف دون رد، مسجلًا 101 هدفًا فيما تلقت شباكه سبعة أهداف منذ انطلاق البطولة.

سلسلة انتصارات متتالية





بدأ الفريق المرحلة الأولى من الدوري بسلسلة انتصارات متتالية حيث نجح في الفوز على الزمالك 2-1، وعلى وادي دجلة 1-0، وعلى مودرن سبورت 1-0، وعلى المعادي واليخت 4-0، وعلى اتحاد بسيون 8-0، وعلى الاتحاد السكندري 8-0، وعلى الجونة 11-0، وعلى إنبي 2-0، وعلى بيراميدز 6-1، وعلى البنك 2-0، وتعرض للهزيمة الأولى أمام مسار 3-1 قبل أن يعود للفوز على بالم هيلز بنتيجة 11-0، وعلى الطيران 8-0، وعلى زد 4-0، وعلى المقاولون العرب 5-0، وعلى المصري 8-0 في الجولة الأخيرة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، ويارا صفوت المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.