ترامب: سأفرض رسومًا جمركية على الأدوية المستوردة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تمكّن من جذب استثمارات مالية ضخمة وصلت قيمتها إلى سبعة تريليونات دولار، معتبرًا ذلك إنجازًا اقتصاديًا كبيرًا خلال فترة قيادته.

وأشار في حديثه إلى أن مؤشرات البورصة عادت إلى التحسن بعد فترة من التراجع، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تسمح بعد الآن لأي دولة بأن تستفيد منها بطريقة غير عادلة أو على حساب مصالحها.

وتحدث ترامب عن موقفه من روسيا، مؤكدًا أنه اتخذ مواقف صارمة ضدها خلال ولايته، أبرزها وقف مشروع "نورد ستريم 2"، في حين انتقد الرئيس جو بايدن لسماحه بإعادة تشغيله.

وفي إطار سياساته الاقتصادية، كشف ترامب عن نيّته فرض ضرائب على الأدوية المستوردة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية وتقليل الاعتماد على الخارج.