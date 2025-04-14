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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيسيرو يجتمع بلاعبى الزمالك على هامش المران

مران الزمالك
مران الزمالك
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عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين، على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في كأس عاصمة مصر.

ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد في مسابقة الدوري، وطالبهم بضرورة مواصلة الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز في مباراة سموحة المقبلة ببطولة كأس عاصمة مصر، وتحقيق الفوز للتمسك بفرصة التأهل لدور الثمانية والاستمرار في المنافسة على اللقب.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

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