بعثة طائرة سيدات الزمالك تغادر نيجيريا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، مطار العاصمة النيجيرية "أبوجا" منذ قليل ، بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.

ومن المقرر، أن تصل البعثة إلى مطار القاهرة في الواحدة فجر الثلاثاء.

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" بلقب بطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 1، في المباراة النهائية.

وتولت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".