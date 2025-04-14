ختام أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية بقطر

اختتمت أعمال اجتماعات الجمعية العمومية 39 والمكتب التنفيذي 61، واللجان المعاونة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية التي استضافتها مؤخرًا دولة قطر، خلال الفترة من 7 - 13 أبريل 2025، تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وشرف حفل الافتتاح سعادة الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

ترأس الاجتماعات العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكواري رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد الرياضي العسكري بدولة قطر، بحضور اللواء أ.ح دكتور محمد عزازى العسال نائب رئيس الاتحاد، والوزير المفوض طارق عبدالسلام الأمين العام للاتحاد مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية.

اجتماعات الجمعية العمومية 39



كما حضر أعمال اجتماعات الجمعية العمومية وفود ورؤساء وفود 18 دولة من الأعضاء بالاتحاد العربي للرياضة العسكرية، ووفد الأمانة العامة للاتحاد المستشار محمد لأمين الداه رئيس قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية.



ألقى العميد الركن يوسف دسمال الكواري كلمة رحب فيها بوفود ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد فى بلدهم الثاني قطر، وتوجه الكواري بالشكر والتقدير باسم الاتحاد العربي للرياضة العسكرية إلى وزراء الدفاع ورؤساء هيئة الأركان بالدول العربية لموافقتهم على مشاركة وفود دولهم في الاجتماعات.

استعراض ومناقشة بنود جدول الأعمال

وتم خلال الاجتماع الختامى للجمعية العمومية استعراض ومناقشة بنود جدول الأعمال واعتماد توصيات اللجان الثلاثة المعاونة للاتحاد ( الفنية والإعلامية والعلمية )، واعتماد جدول الأنشطة الرياضية والبطولات الرياضية للاتحاد للدورة الجديدة 2025 - 2028، واعتماد المشرفين على هذه الأنشطة من: أعضاء المكتب التنفيذي واللجان المعاونة الثلاثة، واعتماد الحساب الختامي للاتحاد والموافقة عليه.

وفى ختام جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد تم تبادل الدروع التذكارية بين وفود ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة.

الجدير بالذكر أنه على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الاتحاد العربي للرياضة العسكرية أجريت انتخابات رئاسة الاتحاد التي فاز بها بالتزكية ( الرئيس الحالي ) العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى، كما أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وكذلك رؤساء اللجان المعاونة الثلاثة للاتحاد ( الفنية، والإعلامية، والعلمية ).