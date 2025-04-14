ضبط طن ونصف أسماك و565 كيلو كبدة ولحم مجهولة المصدر بالشرقية

شَنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 4 الأف و 400 عبوة عصير وجبنة بمخزن للمواد الغذائية وطن و660 كيلو أسماك هارنج وماكريل بثلاجة أسماك ومطعم أسماك و 565 كيلو كبدة ولحم بثلاجة لحوم و 1600 لتر ماء أخضر بمخزن قطع غيار السيارات وطن و500 كيلو كرتون بمخزن للكرتون جميعهم بدون فوتير تدول علي مصدرها.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

