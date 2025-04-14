المركز القومي للترجمة يصدر أول كتاب مصور بالكامل لدور العبادة المسيحية في مصر

أصدر المركز القومي للترجمة أول كتاب من نوعه يوثق دور العبادة المسيحية في مصر من خلال أكثر من ثلاثين ألف صورة ملونة، ليكون مرجعًا بصريًا وثقافيًا فريدًا للتراث المسيحي في البلاد. يُعد هذا العمل خطوة غير مسبوقة في توثيق الكنائس والأديرة القبطية بمختلف أنحاء الجمهورية.



رحلة بصرية شاملة عبر الجغرافيا القبطية

يغطي الكتاب نطاقًا جغرافيًا واسعًا يشمل جميع المواقع القبطية المهمة في مصر، بداية من كنائس حي مصر القديمة، مرورًا بأديرة وادي النطرون وصحراء البحر الأحمر، ووصولًا إلى كنائس صعيد مصر، ولا سيما تلك المرتبطة برحلة العائلة المقدسة.



لوحات جدارية نادرة وبحوث علمية حديثة



يتضمن الكتاب مجموعة مختارة من اللوحات الجدارية القبطية النادرة، ويعتمد على أحدث الدراسات والبحوث العلمية التي تسلط الضوء على تطور هذه الأماكن المقدسة من الناحية المعمارية والفنية، مما يعزز قيمته كمرجع علمي وثقافي.



تمهيد تاريخي ومعماري لفهم الكنيسة القبطية

تتناول الفصول التمهيدية للكتاب تاريخ المسيحية في مصر، كما تستعرض تطور عمارة الكنائس القبطية، محاولة تقديم فهم أعمق لهذا التراث المعماري والفني الفريد الذي يعكس الجوانب الثقافية والدينية للمجتمع القبطي عبر العصور.