آية لطفي: طائرات حربية رافقت طائرة الرئيس السيسي عند دخولها الأجواء الكويتية

قالت الإعلامية آية لطفي موفدة قطاع الأخبار بالشركة المتحدة إلى الكويت، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى دولة الكويت، في ثاني محطات جولته الخليجية، بعد زيارة استمرت يومين إلى دولة قطر، وكان في استقباله بالمطار الأميري أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف الصباح، إلى جانب عدد كبير من كبار رجال الدولة والدبلوماسيين.

وأضافت "لطفي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة فهمي، عبر قناة "إكسترا نيوز": "وجرى استقبال رسمي يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث رافقت طائرات حربية كويتية الطائرة الرئاسية المصرية عند دخولها الأجواء الكويتية، كما اصطف أطفال الكشافة الكويتيون أمام المطار حاملين أعلام مصر والكويت، في مشهد رمزي يبرز متانة العلاقات الثنائية".



وتابعت: "وتأتي الزيارة في توقيت دقيق تمر به المنطقة، حيث من المقرر أن تشهد المباحثات بين الجانبين مناقشة عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، التي تُمثل أولوية على جدول الأعمال، إلى جانب قضايا التعاون الأمني والسياسي في المنطقة".



وأكدت: "وعلى الصعيد الاقتصادي، تعكس الزيارة حرص البلدين على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية المتنامية بين القاهرة والكويت، حيث تُعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر، ورابع أكبر مستثمر عالمي في السوق المصرية".

