ads
الإثنين 14 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تزامنًا مع زيارة الرئيس السيسي.. 20 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في مصر

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير الكويت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يلتقي الرئيس السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت حيث من المقرر بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الاستثمارات الكويتية في مصر

وتشعبت العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، ومنها التعاون الاقتصادي والتجاري؛ إذ تحتل الكويت المرتبة الثالثة عربيا من حيث التعاون الاقتصادي، ليبلغ حجم الاستثمارات الكويتية 20 مليار دولار كما أن أكثر من 25% من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية موجودة في مصر إلى جانب إسهاماته في البنى التحتية من محطات الكهرباء واستصلاح الأراضي وغيرها.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الكويت في زيارة دولة وكان على رأس مستقبلي الرئيس على أرض المطار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير الكويت، وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قطر الكويت