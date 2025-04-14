لا تهاون مع أي تجاوزات.. حملات مستمرة لمتابعة تطبيق تعريفة المواصلات بأشمون

شن خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، حملة اليوم على مجمع مواقف السيارات بالمدينة.

جاءت الحملة في ضوء قرار زيادة أسعار المواد البترولية، وهدفت إلى التأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة دون مغالاة، لضمان انتظام حركة النقل داخل المركز، وتحقيق العدالة ومنع الاستغلال.

وشارك في الحملة أحمد قرقوش، رئيس قسم الإشغالات، ومسؤولي مشروع المواقف بأشمون.

لا تهاون مع أي تجاوزات

وأكد "النمر" خلال جولته ضرورة إلزام السائقين بوضع الملصق الرسمي على السيارات والذي يوضح خط السير والأجرة المحددة، منعًا لأي تلاعب. كما شدد على مدير مشروع المواقف بمتابعة التزام السائقين بشكل دوري.

ووجّه رئيس المدينة إدارة تموين أشمون ورؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود، والتعامل القانوني الحاسم مع أي مخالفات.

واختتم "النمر" مناشدته للمواطنين بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة لكل خط سير داخل قرى مركز أشمون، مؤكدًا أن أي تجاوز سيتم التعامل معه بكل حزم.