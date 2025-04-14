غزل المحلة يكرم الطلبة المتفوقين من الأيتام بالأزهر الشريف.. صور

نظم نادي غزل المحلة حفلًا لتكريم الطلبة المتفوقين من الأيتام الدارسين في معاهد الأزهر الشريف، وذلك تقديرًا لتفوقهم الدراسي وجهودهم الاستثنائية رغم التحديات.

ويأتي تكريم الطلاب الأيتام المتفوقين في معاهد الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، في لفتة إنسانية نبيلة تؤكد على الدور المجتمعي لنادي غزل المحلة.

حفل نادي غزل المحلة لتكريم الطلبة المتفوقين من الأيتام بالأزهر الشريف

وأقيم الحفل بمقر نادي غزل المحلة الاجتماعي بحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف بالمحافظة، وممثلي مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم الدكتور محمد سافوح، المدير المالي والإداري للشركة، ووائل شكر، نائب المدير التنفيذي للشركة، وعدد من الشخصيات العامة، حيث تم توزيع شهادات التقدير والهدايا على الطلاب المكرمين في أجواء احتفالية مفعمة بالفخر والفرحة.

تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم

وأكد المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، أن هذا التكريم يأتي إيمانًا من غزل المحلة بدوره المجتمعي تجاه أبناء الوطن، خاصة الأيتام الذين يمثلون نماذج مشرفة للتفوق والإصرار، مشددًا على حرص غزل المحلة على دعم التعليم ورعاية النماذج الملهمة في مختلف المجالات.

من جانبهم، عبر الشيخ عبد اللطيف طلحة، وكيل وزارة الأوقات بالمحافظة، وممثلو الأزهر الشريف وأولياء أمور الطلاب عن امتنانهم لنادي غزل المحلة بقيادة المهندس وليد خليل على هذه اللفتة الطيبة، التي تعكس روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية التي يتحلى بها النادي، كما تقدموا بالشكر والتقدير لمجهودات المهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة مع الطلاب المتفوقين بالأزهر.