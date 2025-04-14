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الإثنين 14 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. كاف يحدد موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في نصف النهائي

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين بشكل رسمي، مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتأهل الثنائي الأهلي "حامل اللقب" وبيراميدز إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز


مباراة الأهلي وصن داونز.. ويلتقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع الأهلي في الثالثة عصرا بالتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في السادسة مساء يوم السبت المقبل في العاصمة جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

موعد مباريات إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا

وتقام مباراتي الإياب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 25 أبريل الجاري بلقاء يجمع بين الأهلي وصن داونز في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة على إستاد القاهرة الدولي.
بينما تقام مباراة بيراميدز وأورلاندو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة يوم 25 أبريل بإستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

دوري أبطال أفريقيا نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي وصن داونز بيراميدز وأورلاندو بايرتس