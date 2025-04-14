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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بقتل سيدة فى الدرب الأحمر

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من، القبض على المتهم بقتل سيدة داخل شقتها بمنطقة الدرب الأحمر.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الدرب الأحمر تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثة مسنة ستينية داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة العثور على جثة سيدة مسنة  ترتدي كامل ملابسها.

ودلت   تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى أن المتهم أربعيني قام بإنهاء حياة السيدة بعدما طلبت منه مغادرة الشقة التي استأجرها منها فقرر التخلص منها حيث قام بخنقها.

الأجهزة الأمنية العثور علي جثة سيدة مسنة العثور على جثة سيدة المتهم بقتل سيدة بمنطقة الدرب الأحمر