"قبيصي" يشهد مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية على مستوى محافظة الفيوم، بحضور الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورشا يوسف وكيل المديرية، والنائبة دكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ، ممثل عن حزب مستقبل وطن، ومديري عموم المديرية، ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الأساسية بالمديرية، وموجة عام التربية الاجتماعية.

مدرسة الراهبات بغرب الفيوم تحصد مركز أول

عقب الإنتهاء من التصفيات النهائية للمسابقة، فازت مدرسة الراهبات الابتدائية بغرب الفيوم بالمركز الأول على مستوى المحافظة، وفازت مدرسة فتحى على أحمد بالروبيات بطامية بالمركز الثاني على مستوى المحافظة.

مدرسة فتحى على بالروبيات بطامية مركز ثاني فى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية على مستوى الفيوم

حيث تمت المنافسة بين المدارس التى تم تصعيدها للمنافسة على مستوى الجمهورية، وعددهم 7 مدارس بواقع مدرسة واحدة على مستوى كل إدارة تعليمية، وتكون كل فريق من عدد 7 تلاميذ (5 أساسي + 2 احتياطي)

جدير بالذكر، شارك فى المسابقة عدد 615 مدرسة ابتدائية ، وعدد 21123 تلميذ على مستوى المحافظة ، وتم تصعيد المدارس التالية للمنافسة :

١. مدرسة فتحي على أحمد الابتدائية بالروبيات بطامية

٢. مدرسة القديس ميخائيل للراهبات بغرب الفيوم

٣. مدرسة مجمع دمو الابتدائية بشرق الفيوم

٤. مدرسة بنات سنورس الابتدائية بسنورس

٥. مدرسة الغرق الابتدائية الحديثة بإطسا

٦. مدرسة عبدالسيد تعيلب الابتدائية بيوسف الصديق

٧. مدرسة المرحوم محمد كامل لطفي الابتدائية بأبشواي.

قدم وكيل الوزارة، رسالة شكر لجميع التلاميذ المشاركين في المسابقة، وقدم التهنئة للفائزين، ورسالة شكر وتقدير لحزب مستقبل وطن بالفيوم، للتعاون المثمر والبناء والدعم المميز لتعليم الفيوم.

قدم رسالة شكر للجنة الإشراف الفني والإداري للتصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة، محمد فتحي عبد الفتاح، مدير عام التعليم العام ، وهشام مصطفى أحمد مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمد محمد عبد الفتاح مدير إدارة التعليم الإبتدائي، وسعاد حسني فتحي مدير إدارة التعليم الإعدادي، وعبد التواب عبد الظاهر مدير إدارة التعليم الثانوي، وعبد النبي مصطفى كمال موجه عام التربية الإجتماعية، والمسئولون عن وضع وتصحيح أسئلة المسابقة، صلاح محمد صادق موجة عام اللغة العربية، وعبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن موجة عام اللغة الإنجليزية، ومصطفى فاروق عبد السميع موجة عام العلوم، وحنان رجب علام موجة عام الدراسات الاجتماعية، وياسر شعبان محمود موجة عام الرياضيات.

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