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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يتابع أعمال تعزيز إجراءات السلامة بمحوري 26 يوليو وصفط اللبن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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 تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ عدد من الأعمال الحيوية بعدة محاور مرورية هامة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وقد شملت الاعمال تركيب عدد ٢ باكية حديد بمحور ٢٦ يوليو أمام محطة الصرف أعلى شارع السودان حفاظا على سلامة المواطنين. 

 استكمال صب حواجز خرسانية على محور صفط اللبن


كما ضمت الأعمال استكمال صب حواجز خرسانية نيوجيرسي على محور صفط اللبن، بدلا من الأسوار الحديدية المفقودة، بما يعزز من مستوى الأمان على المحور ويمنع الحوادث والانزلاقات.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على استمرار الجهود لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة المحاور الحيوية بما يساهم في تسهيل الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

محافظ الجيزة يتابع أعمال تعزيز إجراءات السلامة بمحوري ٢٦ يوليو وصفط اللبن تركيب باكيات مفقودة حواجز خرسانية ورفع كفاءة شبكة الطرق شارع السودان تسهيل الحركة المرورية