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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عامل دليفيرى لتحرشه بطفلة فى التجمع الأول

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل دليفري لقيامه بتقبيل طفلة  عمرها 10 سنوات بالقوة وحاول التعدي عليها بمنطقة التجمع الأول.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود محاولة تعدي أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين قيام عامل دليفرى بتقبيل طفلة عمرها 10 سنوات بالقوة، وألقى القبض على المتهم.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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