قبيصي يتابع تدريب مقيمي سوق العمل لتقييم طلاب دبلوم المدارس الفنية بالفيوم

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تدريب مقيمي سوق العمل المستهدفين للمشاركة في أعمال التقييم النهائي لطلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية بمدرسة الفيوم الثانوية الفنية للبنات بالحادقة بشرق الفيوم، بحضور محمد عبدالسلام مدير التعليم الفني، ومديري مراحل التعليم الفني الصناعي والتجاري بالمديرية.

تقييم مهارات الطلاب

يهدف هذا التدريب إلى تأهيل مقيمي سوق العمل للمشاركة الفعّالة في تقييم مهارات الطلاب وفق منهجية الجدارات المهنية، وذلك لضمان توافق مخرجات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل.

يُعَدُّ هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، مما يسهم في توفير كوادر مؤهلة تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية.

توافق التعليم الفني مع سوق العمل

تجدر الإشارة إلى أن هذا التدريب يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مختلف الجهات، بهدف تحسين جودة التعليم الفني وضمان توافقه مع احتياجات سوق العمل.

وجاء ذلك في ضوء التنسيق المستمر بين الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني والإدارة المركزية المدارس التعليم الفني والإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بشأن تدريب مقيمي سوق العمل المستهدفين للمشاركة في أعمال التقييم النهائي الطلبة دبلوم المدارس الثانوية الفنية (الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية ) المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

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