"مسعور وعقر طفل".. تعرف على قرارات النيابة ضد سيدة قتلت كلب فى عابدين

بدأت نيابة عابدين الجزئية التحقيق مع المتهمة بقتل كلب، في الشارع بدائرة القسم، وقررت حجزها علي ذمة التحريات التي يجريها رجال المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة.

وواجهت النيابة المتهمة بمقاطع الفيديو المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وأقرت بارتكابها الواقعة، مُعلله ذلك بان الكلب مسعور وسبق وعقر طفل صغير فقررت التخلص منه.



بداية الواقعة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة تعدت على كلب حتى مقتله، بدائرة قسم شرطة عابدين، وجاء فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن التعدى على كلب ضال باستخدام "عصا خشبية" مما أدى إلى نفوقه بدائرة قسم شرطة عابدين.

ضبط المتهمة

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة سيدة "مالكة مقهى" مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.