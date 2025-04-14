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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمود عاشور سفيرًا للتحكيم المصري في كأس العالم للأندية

محمود عاشور
محمود عاشور
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اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الحكم الدولى محمود عاشور ممثلا عن التحكيم المصرى في بطولة كأس العالم للأندية كحكم لتقنية الفيديو.

مكان البطولة 

تقام بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في يونيو ويوليو المقبلين، بمشاركة 32 ناديًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي النسخة الافتتاحية من البطولة.

 قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما 

أجريت اليوم الأحد قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، وجاء صاحب الأرض على رأس المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

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