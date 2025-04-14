ضبط "حماصة" بحوزته "هيروين" في سنورس بالفيوم

نجحت مباحث مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، برئاسة الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز، من ضبط مسجل خطر شقي، أثناء ترويجه لجوهر مخدر الهيروين، بدائرة المركز.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم ، يفيد برصد ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة سنورس، مسجل خطر من ذوي المعلومات الجنائية يروّج للمواد المخدرة خاصة جوهر الهيروين، ليجرى تقنين الإجراءات وإعداد خطة أمنية لضبطه في أثناء ترويجه لتجارته المحرمة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد خطة أمنية لضبطه، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث المركز، والنقيب عبد الرحمن الحاج معاون مباحث المركز، من ضبط المتهم "محمد .س. وشهرته حماصة "40 سنه، ومقيم بدائرة مركز سنورس، وتبنين بان المتهم من ذوي المعلومات الجناية، ومسجل خطر شقي فرد سيطرة، ليجري اقتياده إلى قسم شرطة.

وبتفتيش المتهم من قبل ضباط وحدة البحث الجنائي، عُثر بحوزته على" 196 "كيس من جوهر مخدر الهيروين، وهاتف محمول يستخدم للترويج لبضاعته، ومبلغ مالي كبير من حصيلة البيع، ودراجه بخاريه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.